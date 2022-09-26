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Учащиеся школы в Ижевске рассказали о стрельбе в здании

Учащиеся ижевской школы раскрыли подробности стрельбы в здании

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Старшеклассники школы № 88 в Ижевске рассказали о стрельбе в здании. Об этом пишет издание «Подъем».

По словам учащихся, в момент нападения учителя попросили всех сидеть максимально тихо. «Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину», — рассказала одна из учениц.

Школьницы уточнили, что они закрылись в классе и спрятались за шкафы. Выстрелы раздались во время урока, поэтому они не сразу поняли, что случилось. «Я думала, это проверка какая-то. Было слышно — прямо в соседних кабинетах стреляли. Потом было очень страшно», — заключили учащиеся.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе Ижевска погибли шесть человек, еще 20 пострадали. По информации МВД, как только стало известно о ЧП в школе, силовики выехали на место происшествия.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения.

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Юлия Ямпольская
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