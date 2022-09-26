На место стрельбы в российской школе прибыл губернатор

Глава Удмуртии Бречалов сообщил, что прибыл на место стрельбы в школе в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — сообщил Бречалов.

По его словам, на месте происшествия в российской школе работают спецслужбы и медики. Губернатор пообещал оперативно докладывать информацию о стрельбе в образовательном учреждении.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Злоумышленника, который открыл стрельбу, пока не задержали, его ищут. По предварительным данным, в результате пострадали три человека — тяжело ранен охранник, ранения также получили двое подростков. Baza сообщает, что стрельба началась во время уроков — тогда мужчина в черном костюме ворвался в школу.