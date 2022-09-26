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Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска

МВД: неизвестный устроил стрельбу в школе №88 Ижевска

Фото: Telеgram-канал Shot

Неизвестный человек устроил стрельбу в школе №88 Ижевска, он пока не задержан, его продолжают искать. Об этом в понедельник, 26 сентября, со ссылкой на МВД передает RT.

«В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в МВД по Удмуртии.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, в результате стрельбы пострадали три человека — тяжело ранен охранник, также ранения получили двое подростков.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 на Пушкинской улице. Охранник убит, школьники пострадали. Один из них выпрыгнул в окно. На место прибыли машины скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

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Владимир Седов
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