Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыто количество пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В результате устроенной неизвестным стрельбы в школе Ижевска погибли шесть человек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В результате стрельбы в школе Ижевская погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Об этом в понедельник, 26 сентября, Ленте.ру рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным МВД, как только стало известно о ЧП в школе, силовики выехали на место происшествия. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По предварительным данным он совершил суицид.

Ранее 26 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что среди погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске есть дети. «В Удмуртии сегодня трагедия. Пока неустановленный человек проник в школу и убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе
Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе совета МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.