Раскрыто количество пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В результате устроенной неизвестным стрельбы в школе Ижевска погибли шесть человек

В результате стрельбы в школе Ижевская погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Об этом в понедельник, 26 сентября, Ленте.ру рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным МВД, как только стало известно о ЧП в школе, силовики выехали на место происшествия. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По предварительным данным он совершил суицид.

Ранее 26 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что среди погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске есть дети. «В Удмуртии сегодня трагедия. Пока неустановленный человек проник в школу и убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения.