Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13

СКР: при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Среди погибших — двое охранников и двое учителей. Также семеро взрослых и 14 школьников были ранены. Известно, что нападавший покончил с собой. Его личность сейчас устанавливается.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13
Беспилотным автомобилям приделали «глаза»
Месси поделился мнением о Мбаппе
Умер продюсер «Побега» и «Зачарованных» Зак Эстрин
Глава Дагестана призвал чиновников посещать пункты мобилизации
Перечислены недопустимые варианты перепланировки московских квартир
Клишас ответил на идею запрета выезда из страны гражданам призывного возраста
Минобороны заявило об обстреле ВСУ дачного поселка возле Запорожской АЭС
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Российский трихолог назвала распространенную причину выпадения волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.