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В Минздраве рассказали о состоянии детей в больницах после стрельбы в Ижевске

Мурашко рассказал о критическом состоянии троих детей после инцидента в школе Ижевска

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Трое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе Ижевска, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, опасения вызывает состояние некоторых пациентов. «Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое», — подчеркнули в Минздраве.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Позднее он покончил с собой.

Под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок.

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Марина Совина
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