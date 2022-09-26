В Минздраве рассказали о состоянии детей в больницах после стрельбы в Ижевске

Мурашко рассказал о критическом состоянии троих детей после инцидента в школе Ижевска

Трое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе Ижевска, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, опасения вызывает состояние некоторых пациентов. «Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое», — подчеркнули в Минздраве.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Позднее он покончил с собой.

Под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок.