Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Минздрав сообщил, что 12 пострадавших при стрельбе в ижевской школе в тяжелом состоянии

12 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в Telegram-канале Минздрава России.

«В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Ижевск прибыла бригада специалистов из федеральных центров.

О происшествии в школе в Удмуртии стало известно утром 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице. По последним данным, при стрельбе погибли 17 человек, 23 человека получили ранения.

В Следственном комитете России выяснили, что нападавшим оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. У Казанцева не было разрешения на оружие.