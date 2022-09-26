Напавший на школу в Ижевске мужчина покончил с собой

Устроивший стрельбу в школе №88 Ижевска и убивший шесть человек мужчина покончил с собой

Устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска мужчина покончил с собой. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

Тело обнаружили полицейские.

О стрельбе в школе стало известно утром 26 сентября. В результате нее погибли шесть человек, еще 20 пострадали.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщало, что стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме ворвался в школу на Пушкинской улице.