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22:46, 22 марта 2024Россия

Очевидица в «Крокус Сити Холле» рассказала подробности о стрельбе

Зритель концерта в «Крокус Сити Холле»: были слышны хлопки от стрельбы и крики

Кадр: Telegram-канал «Shot»

Пришедшая на концерт в «Крокус Сити Холле» девушка рассказала, что, когда террористы начали стрелять в людей, окружающие не придали этому значения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Хлопки от стрельбы, крики женщины были. Зеваки начали с балкона смотреть со второго этажа», — рассказала она подробности. По ее словам, сигнал тревоги включили в здании примерно через 20 минут после начала стрельбы.

Как указала посетительница, во время эвакуации людей автоматически открылись шлагбаумы возле концертной площадки. На территорию заехали машины скорой помощи.

Ранее ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как минимум 100 человек пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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