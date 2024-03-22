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22:28, 22 марта 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Воробьев: четверо пострадавших в «Крокус Сити Холле» сейчас в тяжелом состоянии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Четверо госпитализированных после стрельбы в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет РИА Новости.

Глава региона рассказал о состоянии пострадавших. 21 человек был госпитализирован, четверо из них в тяжелом состоянии, указал он. «Произошла трагедия. Здесь, в "Крокусе", работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная», — подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что подробности инцидента будут известны после окончания работ.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы и пожара в Москве погибли 40 человек. По данным ФСБ, более 100 посетителей «Крокус Сити Холла» пострадали.

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      Марина Совина
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