Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Shot: стрелявшие в «Крокусе» были вооружены модификациями охотничьих ружей

Открывшие стрельбу в «Крокус Сити Холле» были вооружены различными модификациями охотничьих ружей, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Среди вооружений названы карабины «Вепрь» и «Сайга» с 12-м и 410-м калибрами.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. Стало известно о 140 пострадавших.

Издание Readovka опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видны минимум трое напавших, одетых в камуфляж. «Люди пытались прятаться за сиденьями, но, вероятно, это было бессмысленно», — поясняет канал.

