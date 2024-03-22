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21:21, 22 марта 2024Россия

Стало известно о попытке забаррикадироваться от стрелявших в «Крокус Сити Холле»

Очевидица: люди пытались забаррикадироваться при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Фото: Stringer / Reuters

Сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» люди попытались забаррикадироваться от нападавших, рассказала «Ленте.ру» очевидица случившегося Ева. Она описала, что происходило в концертном зале после того, как неизвестные открыли огонь перед выступлением группы «Пикник».

«Все очень непонятно. Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей, кричали, что нужно бежать. Люди в "Крокусе" строили баррикады, пытались стекла выбить», — рассказала девушка.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что в здании было много людей.

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши

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      Мария Сметанина
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