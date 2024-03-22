Стало известно о заблокированных огнем посетителях «Крокус Сити Холла»

ТАСС: около 100 человек заблокированы огнем в «Крокус Сити Холле»

Около 100 человек, не успевших эвакуироваться, заблокированы огнем в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.

По данным источников, у здания почти полностью обрушилась кровля. Они добавили, что «московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по команде "тревога" и направляются на место».

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало известно вечером в пятницу, 22 марта. По предварительным данным, пострадали примерно 50 и погибли свыше 10 человек.

Очевидцы просишествия уточнили, что среди нападавших были трое мужчин в камуфляжной форме с автоматическим оружием.