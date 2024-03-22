Концертный директор «Пикника» рассказал о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Директор «Пикника» Чернышевский рассказал о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве была открыта стрельба, рассказал «Ленте.ру» концертный директор группы Юрий Чернышевский. Мужчина также рассказал, что на данный момент всех зрителей эвакуировали из зала, люди находятся на улице.

«Говорят, была стрельба в зале, кровь. Я этого не видел. Я на улице нахожусь, нас выгнали. Говорят, стреляли в зале», — рассказал Чернышевский.

Ранее о стрельбе в Крокус Сити Холле перед концертом группы «Пикник» сообщали очевидцы. По их словам, среди посетителей началась паника. Есть раненые.

Находившиеся в зале люди сообщали, что стрельбу открыл мужчина с автоматическим оружием.