Генерал ФСБ рассказал о введенном в Москве плане «Сирена»

Генерал ФСБ Михайлов: план «Сирена» в Москве позволит задержать террористов

План «Сирена», введенный в Москве после теракта в здании «Крокус Сити Холла» позволит задержать напавших по горячим следам, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Подробности об этом плане он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«"Сирена" — это комплекс мероприятий, где задействованы все силовые ведомства. У каждого свой маневр. Я не могу сказать, как именно осуществляется план и в каких объемах, но это серьезное мероприятие, которое позволяет задержать преступников по горячим следам. Пока информации мало, но, если ввели "Сирену", значит преступники, видимо, попытались скрыться», — сказал генерал-майор.

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл».