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22:41, 22 марта 2024Россия

Спасатели смогли зайти в «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

«112»: спасатели смогли зайти в зал «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

Фото: РИА Новости

Спасатели смогли зайти в зал «Крокус Сити Холл», чтобы приступить к тушению пожара, сообщает «112».

По данным канала, под завалами после обрушений из-за возгорания могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что около трети здания концертного комплекса «Крокус Сити Холл» охвачена пожаром. Кроме того, информировалось, что в здании началось частичное обрушение крыши из-за распространившегося огня. При этом пожарные пока не могут приступить к тушению из-за того, что напавшие, вероятно, остаются в здании.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Антон Похиляк
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