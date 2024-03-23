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11:27, 23 марта 2024Россия

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 93 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске выросло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СК РФ).

В СК РФ заявили, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 93 человека. Отмечается, что число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови в Подмосковье после теракта в «Крокусе». Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, у здания образовалась огромная очередь.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, более ста человек пострадали.

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      Анастасия Борисова
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