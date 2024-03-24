Обнародованы новые списки пострадавших в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья обнародовал новые списки пострадавших в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья на своем сайте опубликовал новый список пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

По последним данным, пострадали 182 человека. В настоящее время в больницах находится 101 пострадавший.

Ранее пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле» получили первые выплаты от правительства Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.