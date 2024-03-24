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19:26, 24 марта 2024Россия

Пострадавшие в «Крокусе» получили первые выплаты от Москвы

Пострадавшие в «Крокусе» жители Москвы и регионов получили первые выплаты
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске получили первые выплаты от правительства Москвы. Об этом сообщает столичный департамент труда и соцзащиты населения в Telegram.

Уточняется, что единовременную материальную помощь получили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей. Также выплаты начислены пострадавшим из Удмуртской Республики и Пермского края.

В ведомстве уточнили, что получить материальную помощь от столицы могут пострадавшие в теракте из любого региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим в результате трагедии из всех регионов России выплатят компенсации. Также крупные торговые сети и рестораторы заявили о намерении перечислить средства для помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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      Екатерина Улитина
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