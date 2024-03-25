Торговые центры холдинга «Крокус» приостановили работу

Три торговых центра «Вегас» холдинга «Крокус» с 25 марта приостановили работу

Три торгово-развлекательных центра «Вегас» в Московском регионе, создателем которых является холдинг «Крокус групп», с понедельника, 25 марта, закрыты на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице торговых центров во «ВКонтакте».

«Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы», — говорится в сообщении.

Речь идет про три торговых центра холдинга «Крокус групп» — «Вегас Кунцево», «Вегас Каширское» и «Вегас Крокус Сити». Последний находится рядом с концертным залом, где произошел теракт. Сеть ТРК Вегас, как и «Крокус Сити холл», была создана холдингом «Крокус групп».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.