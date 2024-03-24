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17:00, 24 марта 2024Россия

Число погибших при теракте в Крокусе возросло до 137 человек

СК объявил об обнаружении тел 137 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Количество жертв нападения террористов на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети. К настоящему времени опознать удалось 62 тела, говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России (СК).

По остальным погибшим для установления их личностей проводятся генетические экспертизы. Ранее сообщалось о 133 жертвах нападения, таким образом, их число выросло на четыре человека.

Осмотр места преступления продолжается. Следов минирования или заминированных тел не обнаружено. В процессе поисков найдены четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, а также два автомата Калашникова, которые были у нападавших.

Отдельно в сообщении указано, что при задержании подозреваемых в Брянской области у них нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Находки отданы для проведения комплексных экспертиз.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Воскресенье, 24 марта, объявлено днем траура по погибшим в теракте.

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      Платон Щукин
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