Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 24 марта 2024Россия

СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

СК: в «Крокусе» заминированных тел и следов минирования не обнаружено

Кадр: СК России

В ходе осмотра завалов в «Крокус Сити Холле» заминированных тел и иных следов минирования не обнаружено. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте теракта в «Крокус Сити Холл» продолжают работать следователи и криминалисты Следственного комитета. В частности, СК рассказал, что ведется сбор доказательственной базы для воссоздания всех обстоятельств произошедшего. «В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных боевиков открыла огонь по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл». Позже в здании начался пожар. По последним данным, число жертв теракта достигло 137 человек, трое из них — дети.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      Агаларов рассказал о спасении видеозаписей с номером машины террористов

      Стал известен используемый террористами язык при нападении на «Крокус»

      СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

      В СК рассказали о найденном в «Крокусе» оружии

      Число погибших при теракте в Крокусе возросло до 137 человек

      Стало известно о вербовке террористов через посольство Украины в Таджикистане

      Очевидцы рассказали о странном поведении предполагаемого террориста в «Крокусе»

      МВД прокомментировало время прибытия полиции к «Крокусу» после начала стрельбы

      Неизвестные ворвались в полицейский участок в Ереване

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше