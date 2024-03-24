Еще одна страна объявила 24 марта днем траура
Глава Абхазии Бжания объявил 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокусе»
Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение объявить 24 марта днем траура в связи с терактом в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.
Бжания заявил, что таким образом страна выражает солидарность с Россией.
Ранее правительство Никарагуа провозгласила 24 марта днем национального траура. Власти страны заявили о неприятии, отвержении и осуждении теракта в «Крокус Сити Холле».
Аналогичное решение приняла Республика Сербская.