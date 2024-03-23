Додик: Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что 24 марта будет провозглашено днем траура в знак солидарности с российским народом. Об этом он написал в социальной сети X.

Он подчеркнул, что таким образом республика намерена почтить память погибших россиян в результате теракта, а также проявить солидарность с дружественным народом России.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола выступила с осуждением теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области. Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте, а также добавила, что ее мысли находятся с близкими погибших.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Вооруженные мужчины с оружием вошли в здание и открыли стрельбу по находившимся внутри. По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 133 человека.