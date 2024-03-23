Глава Европарламента осудила теракт в «Крокусе»

Глава ЕП Метсола осудила террористическую атаку на «Крокус Сити Холл»

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола в соцсети Х осудила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Метсола заявила, что осуждает террористическую атаку на концертный зал, а ее мысли в настоящее время с семьями и друзьями погибших. Также она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее с осуждением теракта выступила НАТО, глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже с автоматами вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По последним данным, жертвами оказались 133 человека.