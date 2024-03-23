Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 23 марта 2024Мир

Глава Европарламента осудила теракт в «Крокусе»

Глава ЕП Метсола осудила террористическую атаку на «Крокус Сити Холл»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Роберта Метсола

Роберта Метсола. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола в соцсети Х осудила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Метсола заявила, что осуждает террористическую атаку на концертный зал, а ее мысли в настоящее время с семьями и друзьями погибших. Также она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее с осуждением теракта выступила НАТО, глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже с автоматами вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По последним данным, жертвами оказались 133 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»

      Во Франции призвали расследовать возможные связи Украины с терактом в «Крокусе»

      Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

      В России высказались о смертной казни на фоне теракта в «Крокусе»

      МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов

      Обезвредившего террориста во время стрельбы в «Крокусе» мужчину наградят

      В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

      В России рассказали о поддержке пострадавших от теракта в «Крокусе» семей

      Симоньян обещала помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Что говорят российские звезды после теракта?

      Подозреваемый в совершении теракта в «Крокусе» сообщил о местонахождении оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше