Глава Евросовета осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава Евросовета Мишель осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соболезнования он выразил в соцсети Х.

«Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия, и я выражаю соболезнования жертвам и их семьям», — написал он.

Ранее с осуждением произошедшего выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Также соболезнования российскому президенту Владимиру Путину выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов и начался пожар. Сообщалось о 41 погибшем, госпитализированы оказались 107 человек.

Утром в субботу, 23 марта, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.