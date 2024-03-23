Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 23 марта 2024Мир

Глава Евросовета осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава Евросовета Мишель осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соболезнования он выразил в соцсети Х.

«Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия, и я выражаю соболезнования жертвам и их семьям», — написал он.

Ранее с осуждением произошедшего выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Также соболезнования российскому президенту Владимиру Путину выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов и начался пожар. Сообщалось о 41 погибшем, госпитализированы оказались 107 человек.

Утром в субботу, 23 марта, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Террористов из «Крокуса» поймали и везут в Москву. Они планировали прорваться на Украину

      В Таджикистане призвали растерзать причастных к теракту в «Крокусе»

      Число погибших при теракте в Крокусе выросло до 150

      Во Владивостоке запретили проведение мероприятий после теракта в «Крокусе»

      Глава Евросовета осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Названо возможное гражданство задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе»

      Махачев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Посетители «Крокуса» рассказали о стрельбе убегающим людям в спину

      «Мисс Тверь-2001» погибла во время теракта в «Крокусе»

      Посетители «Крокуса» опровергли информацию о давке после начала стрельбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше