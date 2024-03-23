Германия осудила теракт в «Крокусе»

Канцлер Германии Шольц осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями погибших и ранеными», — написал он.

Ранее теракт осудил президент Франции Эммануэль Макрон, а председатель КНР Си Цзиньпин из-за произошедшего выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Группа неизвестных в камуфляже ворвалась в здание и открыла огонь по находившимся там людям. Количество пострадавших в обще сложности составило более 130 человек, госпитализированы были 107 человек. Утром в субботу, 23 февраля, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.