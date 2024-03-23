Макрон осудил теракт в «Крокусе»

Макрон осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В публикации подчеркивается, что Макрон решительно осуждает теракт.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.