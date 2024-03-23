Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что в Пекине назвали случившееся «серьезным терактом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о теракте в «Крокусе». Он решительно осудил произошедшее в Красногорске.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.