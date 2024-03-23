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16:29, 23 марта 2024Силовые структуры

СК обновил официальные данные по числу погибших при теракте в «Крокусе»

СК сообщил о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) России обновил официальные данные по числу погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Число жертв теракта увеличилось до 133 человек в ходе разбора завалов в здании. Поисковые работы продолжаются.

Ранее Telegram-каналы сообщали о 143 и 150 погибших при теракте в подмосковном «Крокусе».

Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером в пятницу, 22 марта. Террористы ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Злоумышленников, по словам очевидцев, было не меньше пяти. Возбуждено дело о теракте.

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      Олеся Мицкевич
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