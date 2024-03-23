НАТО осудило теракт в «Крокус Сити Холле»

Дахлалла: НАТО безоговорочно осуждает теракт в Подмосковье

НАТО высказалось о теракте, который произошел в Подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Об этом в субботу написала представитель пресс-службы альянса Фарах Дахлалла в социальной сети X (бывший Twitter).

Она подчеркнула, что альянс безоговорочно осуждает нападение на зрителей концерта. «Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — заявила Дахлалла.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соболезнования он также выразил в соцсети Х. С осуждением произошедшего выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Также соболезнования российскому президенту Владимиру Путину выразил председатель КНР Си Цзиньпин.