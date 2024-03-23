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21:40, 23 марта 2024Мир

Никарагуа объявила 24 марта днем траура из солидарности с Россией

Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

Никарагуа провозгласила 24 марта днем национального траура. Постановление правительства страны публикует El 19 Digital.

В документе указано, что такое решение было принято в знак неприятия, отвержения и осуждения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В воскресенье, 24 марта, во всех муниципалитетах страны будут организованы акции солидарности, на зданиях приспустят государственные флаги.

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      Марина Совина
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