Директор ФСБ указал на причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе»

Бортников: США, Британия и Украина причастны к теракту в «Крокус Сити Холле»

США, Великобритания и Украина причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает ТАСС.

Бортников прокомментировал расследование теракта в «Крокусе». По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Британии, а также Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Раскачать ситуацию, создать панику в обществе», — заявил директор ФСБ.