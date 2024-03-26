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15:25, 26 марта 2024Мир

Директор ФСБ указал на причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе»

Бортников: США, Британия и Украина причастны к теракту в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

США, Великобритания и Украина причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает ТАСС.

Бортников прокомментировал расследование теракта в «Крокусе». По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Британии, а также Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Раскачать ситуацию, создать панику в обществе», — заявил директор ФСБ.

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      Виктория Кондратьева
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