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10:47, 24 марта 2024Мир

Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Киева к теракту

Захарова: любые заявления США о непричастности Украины должны считаться уликой
СюжетВзрывы в США:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Любые заявления США о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» должны считаться уликой до завершения следствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова официального представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о непричастности Киева к теракту. Она указала на ход следствия по взрыву на газопроводе «Северный поток», упомянув реакцию властей США. Дипломат напомнила, что предложение России по расследованию инцидента под эгидой ООН было заблокировано в Совете безопасности.

«Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что на это может указывать участие семьи действующего президента США Джо Байдена в коррупционных схемах на Украине.

Ранее Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского единственным главой государства, обвинившим Россию в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле». По ее словам, высказывание Зеленского его разоблачило.

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      Юрий Леонов
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