Захарова отреагировала на заявление Зеленского о теракте в «Крокусе»

Захарова: из всех глав государств только Зеленский обвинил Россию в теракте

Президент Украины Владимир Зеленский — единственный глава государства, обвинивший Россию в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Заявление украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegam.

По ее словам, высказывание Зеленского его разоблачило. «На воре и шапка горит», — отметила дипломат. Она подчеркнула, что заявление украинского президента уничтожило его так, как не смогло бы ни одно проклятье.

Ранее Захарова назвала Украину центром распространения терроризма. Она указала, что республика руками Запада превращалась в него десять лет.