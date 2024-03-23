Захарова назвала Украину центром распространения терроризма
Захарова: Украина руками Запада 10 лет становилась распространителем терроризма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что Украина руками Запада десять лет превращалась в центр распространения терроризма.
Захарова отметила, что именно на Украину бежали террористы после теракта в Подмосковье.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 километров до украинской границы.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта.