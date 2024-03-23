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12:21, 23 марта 2024Россия

Террористы из «Крокуса» были остановлены в 100 километрах от украинской границы

Симоньян: террористы из «Крокуса» не доехали 100 км до границы с Украиной

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 километров до украинской границы. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила бойцов, которые не дали подозреваемым уйти.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта.

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      Екатерина Кашурникова
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