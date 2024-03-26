Киев уличили в подготовке боевиков на Ближнем Востоке

Глава ФСБ Бортников: Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке

Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно», — заявил он.

По словам Бортникова, в Киеве террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, «хотели встречать как героев». Он подчеркнул, что преступники хотели скрыться именно на территории Украины.