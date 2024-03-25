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21:20, 25 марта 2024Россия

Путин указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины к теракту

Путин: США пытаются убедить всех в непричастности Украины к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в Лондоне
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что Вашингтон по разным каналам пытается доказать другим странам мира и своим союзникам, что, по их разведданным, «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Президент добавил, что США заявляют о причастности к произошедшему запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Лондон не имеет информации о связи теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной.

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      Марина Совина
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