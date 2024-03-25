Британия заявила об отсутствии информации о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Глава МО Британии Шаппс: нет информации о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Лондон не имеет информации о связи теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной. Об этом заявил министр обороны (МО) Великобритании Грант Шаппс, сообщает РИА Новости.

«Я присоединяюсь к достопочтенному джентльмену [теневому министру обороны Джону Хили] в выражении соболезнований в связи с ужасной террористической атакой», — сказал глава Минобороны Британии, выступая в парламенте.

По его словам, нет совершенно никакой связи теракта с Украиной, о которой осведомлен Лондон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).