США возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на «Исламское государство»

Белый дом: ответственность за теракт в «Крокусе» лежит только на ИГИЛ

Ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). С таким утверждением выступили в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Ответственность за эту вылазку несет только ИГ», — повторил позицию администрации США координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что американский чиновник не привел никаких доказательств.

Ранее заместитель председателя сенатского комитета Конгресса США по разведке Марко Рубио назвал возможную причину теракта в «Крокусе». По его словам, данная трагедия стала возможна в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории.