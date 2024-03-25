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18:56, 25 марта 2024Мир

США возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на «Исламское государство»

Белый дом: ответственность за теракт в «Крокусе» лежит только на ИГИЛ
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). С таким утверждением выступили в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Ответственность за эту вылазку несет только ИГ», — повторил позицию администрации США координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что американский чиновник не привел никаких доказательств.

Ранее заместитель председателя сенатского комитета Конгресса США по разведке Марко Рубио назвал возможную причину теракта в «Крокусе». По его словам, данная трагедия стала возможна в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории.

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      Виктория Кондратьева
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