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03:43, 25 марта 2024Мир

В сенате США назвали возможную причину теракта в Подмосковье

Сенатор Рубио: теракт в Подмосковье стал возможен из-за ухода США из Афганистана

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Теракт в Подмосковье стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории. Об этом заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

Чиновник уточнил, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа ИГ (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) «фактически вышел из бизнеса».

«У них оставалось меньше тысячи боевиков, (...) а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — рассказал Рубио.

Он подчеркнул, что у новых властей Афганистана нет возможности эффективно противодействовать террористам.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Всех четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, доставили в Басманный суд Москвы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

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      Юлия Мискевич
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