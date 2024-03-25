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01:12, 25 марта 2024Силовые структуры

Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова до 22 мая

Фото корреспондента «Ленты.ру»

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 2024 года четвертого обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

19-летнего Файзова доставили в суд на каталке и в медицинском халате. Меру пресечения для него суд определял в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсидина Фаридуни — до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

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      Марина Совина
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