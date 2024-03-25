Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» доставили в суд на каталке

Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова доставили в суд на каталке

Четвертого обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова доставили в Басманный суд Москвы на каталке. Об этом сообщила корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

Файзов родился 20 мая 2004 года в Таджикистане. Холост, детей нет. Образование среднее. Временно не работает, ранее работал в барбером в Иваново, где и зарегистрирован. Ранее не судим.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали — до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны, 24 марта их доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения.