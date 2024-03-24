Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Басманный суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе» до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Рачабализода Саидакрами Муродали до 22 мая 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фигурант пробудет под стражей 1 месяц 28 суток.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Их доставили в суд для избрания меры пресечения вечером 24 марта.