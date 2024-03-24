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22:21, 24 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили в суд

Подозреваемые в теракте в «Крокусе» доставлены в Басманный суд Москвы
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Двум предполагаемым участникам нападения предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц.

Ранее стало известно, что террористы могли изучать планировку «Крокуса» за две недели до теракта. Посетительница площадки Наталья рассказала, что 7 марта приехала туда на выступление оперного певца Алессандро Сафина и у входа заметила группу бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Марина Совина
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