Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили в суд

Подозреваемые в теракте в «Крокусе» доставлены в Басманный суд Москвы

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Двум предполагаемым участникам нападения предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц.

Ранее стало известно, что террористы могли изучать планировку «Крокуса» за две недели до теракта. Посетительница площадки Наталья рассказала, что 7 марта приехала туда на выступление оперного певца Алессандро Сафина и у входа заметила группу бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

