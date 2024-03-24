Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы, заявили РИА Новости в суде.

В пресс-службе Басманного суда агентству рассказали, что фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.

Так, максимальным наказанием по данной статье является пожизненное лишение свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Ранее стало известно, что террористы могли изучать планировку «Крокуса» за две недели до теракта. Посетительница площадки Наталья рассказала, что 7 марта приехала туда на выступление оперного певца Алессандро Сафина и у входа заметила группу бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде.