Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мирзоева

Басманный суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Далерджон Мирзоев обвиняет в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Он признал вину в полном объеме. Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

Ранее двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы. Фигурантов доставили в суд для избрания меры пресечения вечером 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.