Суд арестовал третьего обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал третьего обвиняемого в теракте в «Крокусе» Фаридуни до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 2024 года третьего обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей из зала суда.

Фаридуни официально работал разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Ранее не судим. Суд избирал меру пресечения в отношении него в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали — до 22 мая 2024 года.