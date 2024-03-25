Третий обвиняемый в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

Третий обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни попал на видео в суде

Третий обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни попал на видео в суде. Кадры из зала поступили от корреспондента «Ленты.ру».

Гражданин Таджикистана Фаридуни родился там же 17 сентября 1998 года. Женат, есть 8-месячный ребенок. В России работал официально разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Ранее не судим.

По ходатайству следователя вопрос об избрании меры пресечения в отношении Фаридуни будет решаться в закрытом судебном заседании.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали — до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.